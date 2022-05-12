Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman'la paylaştı - Son Dakika
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Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman'la paylaştı

12.05.2022 07:45
Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman'la paylaştı

Afyonkarahisar'da düzenlenen U11/U13 Türkiye Serbest/Grekoromen Güreş Şampiyonasında madalya alan Sarayköylü genç güreşçiler, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret ederek şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen U11/U13 Türkiye Serbest/Grekoromen Güreş Şampiyonasında madalya alan Sarayköylü genç güreşçiler, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret ederek şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen U11/13 Türkiye Güreş Şampiyonası geçtiğimiz ay Afyonkarahisar'da düzenlendi. 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı şampiyona Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında düzenlendi. Beş gün süren şampiyonaya Sarayköylü güreşçiler damga vurdu. Orhan Eymen Taşçı U11 Greko-romen 48 kilogram Türkiye Şampiyonu olurken Devrim Efe Şahin 62 kilogram U11 Türkiye Şampiyonu oldu. Süleyman Baran Özpay ise 62 kilogram U13 Türkiye 2. oldu ve gümüş madalya kazandı.

"İlman'dan gençlere tam destek"

Denizli'nin gurur kaynağı güreşçiler şampiyonanın ardından Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret ederek yaşadıkları deneyimi paylaştı. Ziyarete Sarayköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hanifi Esmer, Tosunlar Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Musa Sarıtaş ve Antrenör Adem Taşçı eşlik etti. Aldıkları başarılı sonuçlarla Denizli'nin ata sporu olan güreşte her zaman var olacağını ve her dönemde şampiyon yetiştirme potansiyeli olduğunu belirten İl Müdürü Ömer İlman gençleri tebrik etti. Gelecek Sezon Güreş Eğitim Merkezinde çalışmalarına devam edecek genç sporcuların her zaman yanlarında olacaklarını da sözlerine ekleyen İlman başarıda emeği geçen sporcu ailelerine, antrenörlerine teşekkür etti. - DENİZLİ

Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman'la paylaştı
Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman'la paylaştı

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Karahisar, Denizli, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman'la paylaştı - Son Dakika


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