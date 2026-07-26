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Şampiyon Voleybol Takımımıza Tebrik

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Efkan Ala, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Milletler Ligi'ndeki zaferi için tebrik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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