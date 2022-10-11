Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sürprizlerle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sürprizlerle başladı

11.10.2022 23:57
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sürprizlerle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, sürpriz sonuçlar yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, sürpriz sonuçlar yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 19.45 seansında oynanan karşılaşmalar sürpriz sonuçlar yaşandı. İlk 3 maçını kazanan Manchester City, Danimarka'da Kopenhag ile golsüz berabere kalırken, İtalyan temsilcisi Juventus ise Maccabi Haifa'ya 2-0 mağlup oldu. Saat 22.00'de başlayan maçlardan E grubunda gecenin en önemli mücadelesi olan Milan - Chelsea maçında gülen taraf 2-0'lık sonuçla İngiliz ekibi oldu. Son şampiyon Real Madrid ise Polonya'da oynanan maçta Shakhtar karşısında beraberlik golünü 90+5'te Rüdiger ile bulurken, Paris Saint-Germain ise Benfica ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb: 1 - RB Salzburg: 1

Milan: 0 - Chelsea: 2

Shakhtar: 1 - Real Madrid: 1

Celtic: 0 - RB Leipzig: 2

Kopenhag: 0 - Manchester City: 0

B. Dortmund: 1 - Sevilla: 1

Maccabi Haifa: 2 - Juventus: 0

Paris Saint-Germain: 1 - Benfica: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada yarın A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı (YENİDEN) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı (YENİDEN) UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sürprizlerle başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 06:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sürprizlerle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement