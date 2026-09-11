Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler

Şampiyonlar Ligi\'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler
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Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como, ilk hafta maçında Leipzig'i 4-1 mağlup etti. İtalyan ekibi, Devler Ligi tarihindeki ilk maçından 3 puanla ayrılarak ilk galibiyetini de elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Como, sahasında Leipzig'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya farklı bir galibiyetle başladı.

İLK YARIDA 2 GOL

Como, 15. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Anastasios Douvikas'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler

COMO FARKI 3'E ÇIKARDI

İkinci yarıya da etkili başlayan Como, 54. dakikada Assane Diao'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Leipzig ise 58. dakikada Andrija Maksimovic'in golüyle farkı 2'ye indirdi.

SON SÖZÜ PERRONE SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Maximo Perrone sahneye çıktı. Perrone'nin golüyle Como skoru 4-1'e taşıdı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler

TARİHİ GALİBİYET

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como, Devler Ligi serüvenine 3 puanla başladı. Leipzig ise ilk haftayı puansız kapattı. Como, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Feyenoord deplasmanına çıkacak. Leipzig ise sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Como, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler - Son Dakika

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