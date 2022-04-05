Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları - Son Dakika
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Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları

05.04.2022 14:24
Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları

TFF 2. Lig'de 74 puanla liderliğini sürdüren Sakaryaspor'da gol yükünü iki isim sırtlıyor.

TFF 2. Lig'de 74 puanla liderliğini sürdüren Sakaryaspor'da gol yükünü iki isim sırtlıyor. Ozan Sol ve Tahir Babaoğlu attıkları gollerle yeşil-siyahlı takıma büyük katkı sağlıyor.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, sezon başında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Güçlendirdiği kadrosuyla Spor Toto 1. Lig'e çıkma hayali kuran yeşil-siyahlılar, 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 74 puana yükseldi. Grubunda liderliğini koruyan Sakaryaspor şampiyonluk yolunda ilerlerken, takımın gol yükünü ise iki isim sırtlıyor. Takımın iki tecrübeli ismi Ozan Sol ile Tahir Babaoğlu attıkları gollerle takıma büyük katkı sağlıyor. Bu sezon 30 maçta forma giyen Ozan Sol 13 gol atarken, 31 maçta forma giyen Tahir Babaoğlu ise 14 gol attı.

Öte yandan, tecrübeli forvet oyuncusu Ali Özgün 29 maçta 8, forvet oyuncusu Hurşit Taşçı 26 maçta 7 ve orta saha oyuncusu Ömer Bozan 31 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. - SAKARYA

Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları
Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları
Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları
Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları
Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları

YORUMLAR
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Ozan Sol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk yolundaki Sakaryaspor'un altın ayakları - Son Dakika


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