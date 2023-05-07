Liderlik yarışı veren Fenerbahçe, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Eksikler
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.
İşte muhtemel 11'ler;
Giresunspor
Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic
Fenerbahçe
İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail, Crespo, Arda, Rossi, Pedro, Batshuayi
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor - Son Dakika