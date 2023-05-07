Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor

07.05.2023 15:01

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'i belli oldu.

Liderlik yarışı veren Fenerbahçe, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

FENERBAHÇE, LİDERLİK PEŞİNDE

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

İşte muhtemel 11'ler;

Giresunspor

Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic

Fenerbahçe

İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail, Crespo, Arda, Rossi, Pedro, Batshuayi

5 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

YORUMLAR
500
Nefesler tutuldu! İşte Giresunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Nefesler tutuldu! İşte Giresunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Bahattin Şimşek, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı sinirlendiren iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor, hepsini son kuruşuna kadar geri getireceğim
15:05 Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik rolüne can veren Çisil Oral, estetikle bambaşka biri oldu! İşte merak edenlere son hali
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor
14:56 Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor
14:51 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
14:39 İmamoğlu Erzurum mitingi öncesi alana gelen otobüslerden dolayı belediye başkanını sorumlu tuttu: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyo
14:39 Nefesler tutuldu! İşte Giresunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
14:33 Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı
14:23 Hatay'da asker uğurlama konvoyuna hafriyat kamyonu çarptı, kazada ölü sayısı 13'e yükseldi
14:17 Hafriyat kamyonunun, asker uğurlama konvoyuna çarptığı kazada ölü sayısı 13'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2023 15:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement