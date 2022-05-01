3. Lig maçında arbede yaşandı - Son Dakika
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3. Lig maçında arbede yaşandı

01.05.2022 19:01

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan maç sırasında futbolcular arasında arbede çıktı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan maç sırasında futbolcular arasında arbede çıktı.

Çarşamba Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Çarşambaspor'un 2-1 önde olduğu karşılaşmanın son dakikalarında, faul nedeniyle hakem Burak Olcar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor oyuncusu Berk Karadağ'a kırmızı kart gösterdi. Yeşilyurt Belediyespor yardımcı antrenörünün sahaya girmesi sonucu hakem maçı bitirirken oyuncular arasında arbede yaşandı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayların ardından misafir takım güvenlik önlemleri altında stattan çıkarıldı.

3. Lig maçında arbede yaşandı
3. Lig maçında arbede yaşandı
3. Lig maçında arbede yaşandı
3. Lig maçında arbede yaşandı
3. Lig maçında arbede yaşandı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 3. Lig maçında arbede yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3. Lig maçında arbede yaşandı - Son Dakika
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