3. Lig maçında arbede yaşandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan maç sırasında futbolcular arasında arbede çıktı.
Çarşamba Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Çarşambaspor'un 2-1 önde olduğu karşılaşmanın son dakikalarında, faul nedeniyle hakem Burak Olcar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor oyuncusu Berk Karadağ'a kırmızı kart gösterdi. Yeşilyurt Belediyespor yardımcı antrenörünün sahaya girmesi sonucu hakem maçı bitirirken oyuncular arasında arbede yaşandı.
Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayların ardından misafir takım güvenlik önlemleri altında stattan çıkarıldı.
Kaynak: AA
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