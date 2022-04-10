Bowling Akademi'de sporcuların ölçülerine göre özel top tasarlanıyor - Son Dakika
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Bowling Akademi'de sporcuların ölçülerine göre özel top tasarlanıyor

10.04.2022 11:01

Samsun Bowling Akademi'de bowling sporu yapanlar, el ölçülerine göre özel top kullanma imkanı bulabiliyor.

Samsun Bowling Akademi'de bowling sporu yapanlar, el ölçülerine göre özel top kullanma imkanı bulabiliyor.

Samsun'da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en büyüğü olan bowling salonu Bowling Akademi'de sporcuların ölçülerine göre özel top tasarlanıyor.

Sporcuya uygun top seçildikten sonra teknik ekipmanlarla el ölçüleri ve parmakları arasındaki mesafe ölçülüyor, ihtiyaca yönelik çizimden sonra topun delim işlemleri gerçekleştiriliyor.

Tesiste, hasarı kurtarılabilecek derecede bulunan top ile labutların tamiratı ile ekipmanların daha uzun ömürlü ve daha verimli kullanılabilmesi için bakım ve yüzey yenileme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Bowling milli takım antrenörü Recep Çınar, AA muhabirine, her sporda olduğu gibi bowlingde de sporcuların kendi vücut ölçülerine uygun ekipman kullanmasının önem taşıdığını söyledi.

Samsun Bowling Akademi'ye bağlı 15 sporcunun ve milli takım antrenörlüğünün yanı sıra top delim işini de gerçekleştirdiğini dile getiren Çınar, "Türkiye'de bowling topu delen birkaç top deliciden bir tanesiyim. Burada da bir proshop açtık. Dolayısıyla gençlerimize toplarımızı kendimiz deleceğiz. Çünkü her kişinin el ölçüleri çok farklı. Topu tuttukları baş parmaklarından tutun, baş parmakla orta parmak ve küçük parmak arasındaki ara dahil hepsi farklı. Sağ elini kullananlar, sol elini kullananlar, parmakların topa girdiği zaman sağa sola açıları, ileri geri açıları, bunların ölçüsünü alıp o ölçüyü topun üzerine uyguluyoruz." dedi.

Ürünlerin tamamının yurt dışından geldiği için fiyatların biraz yüksek olduğuna işaret eden Çınar, "Eski topları da değerlendirip gençlerin bu spora başlamasındaki zorlukları yaşamasını istemiyoruz. Kulübümüzde eğittiğimiz sporculara ekipman desteği de sağlayacağız." diye konuştu.

Her sporda olduğu gibi bowlingde de sporcuların vücut yapılarına uygun ekipmanlarla çalışması gerektiğinin altını çizen Çınar, "Diğer sporlarda olduğu gibi misal, bilardo sporcusu istekasını, dart sporcusu dart oklarını nasıl turnuvalara götürüyorsa bowling sporcusu da kendi eline uygun toplarla turnuvalara gidiyor. Turnuvalarda maksimum altı top kullanıyorlar." ifadesini kullandı.

Top delim eğitimini 1999 yılında yurt dışından gelen bir top deliciden aldığını anlatan Çınar, "Ondan sonra gözlemlediğimiz, okuduğumuz yayınlarla biraz geliştirdik. Türkiye'de bowling topu deliciliğinde İstanbul ve Ankara dışında Samsun'da ben varım." diye konuştu.

Bowling Akademi'de sporcuların ölçülerine göre özel top tasarlanıyor
Bowling Akademi'de sporcuların ölçülerine göre özel top tasarlanıyor
Bowling Akademi'de sporcuların ölçülerine göre özel top tasarlanıyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bowling Akademi'de sporcuların ölçülerine göre özel top tasarlanıyor - Son Dakika


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