Samsunspor 2-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Celil'in şutunu kaleci Tarık güçlükle çeldi.
9. dakikada Emre'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Dimata'nın kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.
18. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası çizgisinin sağından kullandığı serbest vuruşu kaleci Tarım son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.
23. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Samet Akaydın ters bir kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0
28. dakikada Hojer'in sağdan kullandığı kornerde arkaya seken topa iyi hareketlenen Olawojin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta gitti.
38. dakikada Olawojin'in soldan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Samet'in kafa vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.
41. dakikada Dimata'nın ara pasına iyi hareketlenen ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre'nin şutunda top filelerle buluştu. 2-0
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Soner Gönül, Ait Benasser, Celil Yüksel, Arbnor Muja, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata
Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Aydoğdu, Ntcham, Tait, Schindler, Muhammet Ali, Yunus Çift, Emre Köroğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Samet Akaydın, Husniddin Alikulov, Casper Hojer, Giannis Papanikalaou (Buljubasic dk. 22), Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Abdülkadir Ömür, Mithat Pala, Ali Sowe
Yedekler: Iva Grbic, Mosci, Jurecka, Ayberk, Verasanovic,, Ghezzal, Berkay Özcan, Ermrecan Bulut, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Samet (dk. 23 k.k.), Emre (dk. 41) (Samsunspor) - SAMSUN
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