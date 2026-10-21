Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığında Nuri Asan\'da antrenman yaptı

Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığında Nuri Asan'da antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 9. haftada evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Bjelica yönetimindeki antrenman rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı, çift kale maçla tamamlandı.
SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından çim sahada uzun ve kısa pas, rondo ve top çalma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Kaynak: İHA
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