Samsunspor Antoine Makoumbou ile Anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kongo Milli Takımı formasını da giyen 26 yaşındaki futbolcu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da katıldığı törende kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürk'lü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak" ifadelerine yer verildi.

Makoumbou'ya yeni yolculuğunda başarılar dilenirken, Samsunspor'un 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - SAMSUN