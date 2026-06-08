Samsunspor Bocce, İki Kez Şampiyon! - Son Dakika
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Samsunspor Bocce, İki Kez Şampiyon!

Samsunspor Bocce, İki Kez Şampiyon!
08.06.2026 16:40
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Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, Türkiye Bocce Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

SAMSUNSPOR Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Gençler Türkiye Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Aynı okulun Genç Erkek Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

2-8 Haziran tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Bocce (Volo) Şampiyonası ve Okul Sporları Türkiye Finalleri'ne 37 ilin şampiyon takımları katıldı. Çekişmeli geçen organizasyonda Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, geçen yıl kazandığı Türkiye şampiyonluğunu bu yıl da koruyarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Aynı okulun Genç Erkek Takımı ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Şampiyon olan ve dereceye giren sporcuları tebrik eden Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Bu çocuklar akademik başarı ile sportif başarıyı birlikte yürütüyorlar. Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturuyor. Bowling branşında 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşayan sporcularımız, boccede de 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Sporcularımla gurur duyuyorum" dedi.

'YURT DIŞINDA DA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ'

Başarılı sporcuların Samsun'un Alaçam ilçesindeki köylerde yaşayan gençlerden oluştuğunu vurgulayan Bozdemir, "Milli takım seçmelerine çağırdığımız sporcularımızı yaz döneminde yoğun bir şekilde hazırlayacağız. Milli takım seçmelerine katılacak sporcularıma başarılar diliyorum. İnşallah yurt dışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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