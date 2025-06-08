Samsunspor\'dan Avrupa İddiası

SAMSUNSPOR bayramlaşma programında konuşan Başkan Vekili Veysel Bilen, "İnşallah, kura şansımız da yanımızda olur ve uygun bir rakip çıkarsa, bu turu geçip, ardından play-off aşamasını da başarıyla geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyoruz" dedi.

Samsunspor, kurban bayramı dolayısıyla Nuri Asan Tesisleri'nde bayramlaşma programı düzenledi. Programa yönetim kurulu ekibi, Samsunspor personelleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Bayramlaşma sonrasında konuşma yapan Samsunspor Başkan Vekili Bilen, "Atatürk'lü armamızı Avrupa'da layıkıyla temsil edeceğimize inanıyoruz. Bu yolda, karakterli oyuncu kadromuz ve aramıza katılacak yeni isimlerle güçlü bir Samsunspor'u Avrupa'da seyrettirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, kura şansımız da yanımızda olur ve uygun bir rakip çıkarsa, bu turu geçip, ardından play-off aşamasını da başarıyla geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR SAMSUNSPOR'U AVRUPA'DA SEYRETTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

2024-2025 sezonunda elde edilen başarının ekip ruhu ve taraftarlar sayesinde olduğunu söyleyen Veysel Bilen, "İslam aleminin ve ülkemizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramlar, dayanışma, kaynaşma, barış ve hoşgörünün simgesidir. Biz de bu bayramda, bu hoşgörü ve kardeşlik duyguları içinde, taraftarlarımızla birlikte camiamızın önde gelen kurum ve şahsiyetleriyle bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu yılın bir diğer özelliği ise, ligdeki başarılı performansımızın ardından, tarihimizde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanmış olmamız. Üçüncülük elde ederek, kulübümüzün Avrupa arenasında yer alma gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, kura şansımız da yanımızda olur ve uygun bir rakip çıkarsa, bu turu geçip, ardından play-off aşamasını da başarıyla geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyoruz. Atatürk'lü armamızı Avrupa'da layıkıyla temsil edeceğimize inanıyoruz. Bu yolda, karakterli oyuncu kadromuz ve aramıza katılacak yeni isimlerle güçlü bir Samsunspor'u Avrupa'da seyrettirmeyi amaçlıyoruz. Başarı, ekip ruhuyla elde edilir ve biz de bir başarı varsa, ekip halinde 'biz bize yeteriz' mottosuyla bu başarıyı, hep birlikte sahipleniyor ve ortak bir başarı olarak nitelendiriyoruz" ifadelerini kullandı.