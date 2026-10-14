Samsunspor ile prensip anlaşması sağlanan Nenad Bjelica, özel uçakla Samsun\'a gelecek

Samsunspor ile prensip anlaşması sağlanan Nenad Bjelica, özel uçakla Samsun'a gelecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması sağlandığını açıkladı. Kulübün açıklamasına göre Bjelica ve ekibi özel uçakla Samsun'a gelecek, anlaşma sürecindeki gelişmeler de kamuoyuyla paylaşılacak.
Samsunspor, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Samsunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği duyuruldu. Anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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