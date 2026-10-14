Samsunspor ile prensip anlaşması sağlanan Nenad Bjelica, özel uçakla Samsun\'a gelecek

Samsunspor, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Samsunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği duyuruldu. Anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.