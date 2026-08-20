Samsunspor Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Samsunspor, Rizespor maçı öncesi antrenmanlarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kuvvet ve rejenerasyon çalışmalarıyla başladı.
İsabetli pas organizasyonlarının ardından futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmana sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou ve Igor Drapinski katılmadı.
Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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