Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bu maçtan öğreneceklerimiz var - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bu maçtan öğreneceklerimiz var

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bu maçtan öğreneceklerimiz var

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası yaptığı açıklamada, maçtan ders çıkaracaklarını ve sonraki maçlarda daha iyi performans göstereceklerini belirtti.

12.08.2024 01:21
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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bu karşılaşmadan öğrenecekleri olduğunu söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk 30 dakika iyi oynadıklarını anlatarak "Oyunun kontrolü bizdeydi. Birinci golde bazı hatalar vardı. Atağa çıkmıştık. İkinci golü de hatamızdan yedik. Oyunun geneline bakarsak iyi oyun sergiledik." dedi.

"Bu maçtan öğreneceklerimiz var. Eminim sonraki maçta daha iyi performans göstereceğiz." ifadelerini kullanan Reis, "Kalite farkı diyebiliriz. Rakibimiz 3 şans buldu ve bunların 2'sini değerlendirdi. Bizim kenarlardan biraz daha düzgün ortalar yapmamız gerekiyor. Bunlara biraz daha çalışmamız gerekiyor. Ne yazık ki bugün kalite farkı kazandı." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bu maçtan öğreneceklerimiz var - Son Dakika

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