Samsunspor, Ümraniyespor maçında galip gelmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Samsunspor, Ümraniyespor maçında galip gelmeyi hedefliyor

22.02.2022 14:27
Samsunspor, Ümraniyespor maçında galip gelmeyi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, "Ümraniyespor'a karşı alacağımız galibiyet sonrasında ligdeki hesaplar yeniden yapılacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, "Ümraniyespor'a karşı alacağımız galibiyet sonrasında ligdeki hesaplar yeniden yapılacak. Play-off, belki de ligdeki ilk iki hesapları tamamen değişecek." dedi.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 haftadır galibiyet alamayan takımlarının Altaş Denizlispor'u 5-0 yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oyuncuların üzerinden galip gelememe baskısının kalktığını dile getiren Gür, "Denizlispor galibiyeti ligdeki hedeflerimiz açısından da önemliydi. Çünkü önümüzdeki hafta Ümraniyespor deplasmanına gideceğiz. Deplasman maçı öncesinde burada alınacak galibiyet, moral motivasyonu artırmak için önem taşıyordu." diye konuştu.

Özellikle Denizlispor maçında ilk kez çift santrforlu başlamaları ve Tomane ile Tallo'nun uyum içindeki oyununun kendilerine gelecek açısından umut verdiğini vurgulayan Gür, "Yeni transferimiz Tallo'nun oyuna yaptığı katkıyı hepimiz gördük. Karşılaşmaya golle başladık ve ilk 30 dakikada 3 gol atınca fark kaçınılmaz oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Gür, Altaş Denizlispor galibiyetinin kendilerine 3 puandan fazla katkı sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta rakiplerimizden biri olan Ümraniyespor puan kaybetti. Deplasmanda Ümraniyespor'a karşı alacağımız galibiyet sonrasında ligdeki hesaplar yeniden yapılacak. Play-off, belki de ligdeki ilk iki hesapları tamamen değişecek. Bu yüzden ligin en önemli maçına çıkacağız. İlk 6 içinde kendimize yer bulmak için mutlaka kazanmak zorundayız. Takımımıza ve teknik direktörümüze inanıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı da 3 puan üzerine yapıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, Ümraniyespor maçında galip gelmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


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