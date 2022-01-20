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Samsunspor'un 33 yıllık acısı - Son Dakika

Samsunspor'un 33 yıllık acısı

20.01.2022 21:34

- Samsunspor'un 33 yıllık acısı Kazada hayatını kaybedenler anıldı Samsunspor, 33 yıl önce 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenleri mezarları başında andı.

- Samsunspor'un 33 yıllık acısı

Kazada hayatını kaybedenler anıldı

SAMSUN - Samsunspor, 33 yıl önce 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenleri mezarları başında andı.

'Türk futbolunun en acı günlerinden birisi' olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar da kaza sonrası aldığı yara nedeniyle 32 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Samsunspor Kulübü tarafından bugün düzenlenen tören ile Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç, otobüs şoförü Asım Özkan ile yakın zamanda hayatını kaybeden eski başkan ve takım kaptanı Emin Kar mezarı başında anıldı.

"33 yıldır aynı acıyı kalbimizde yaşıyoruz"

33 yıllık acının kalplerinde yaşadığını ifade eden Samsunspor Kulübü Derneği Başkanv Vekili Savaş Boyar, "Takım otobüsümüz 33 yıl önce bugün bu saatlerde kaza yaptı. Kazada Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Kaptanımız Emin Kar ise kazada aldığı yara sonucu 32 yıl sakat kalmış ve bu acıyı kalbinde yaşamıştır. 33 yıldır aynı acıyı kalbimizde yaşıyoruz. Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"20 Ocak 1989 Samsun için unutulmayacak bir gündür"

Kazanın yaşandığı dönemde takımın başkanı olan Hakkı Tomaç, "Bizi buluşturan bu elim kaza Samsun ve Samsunspor'un yaşadığı en büyük acılardan biridir. 20 Ocak 1989 Samsun için unutulmayacak bir gündür. O gün çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik. Bu kardeşimiz Nuri Asan, Samsunspor'a gönülden bağlıydı. Allah kazada kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımıza rahmet eylesin" diye konuştu.

"Bu acı canlı ve içimizde hissediyoruz"

Yaşanılan acıyı içlerinde hissettiklerini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kazanın üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen bir o kadar da taze olarak hissettiğimiz acı dolayısıyla bir araya geldik. Kazada hayatını kaybeden herkese ve Emin Kar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acı canlı ve içimizde hissediyoruz. Geçen yıl bu kazada hayatını kaybedenler için anıtın açılışını yapmıştık. Samsunspor için hep birlikte elimizden gelen her şeyi yapamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, kazada hayatını kaybedenler için dualar edilip, mezarları başına çiçek bırakıldı. Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, takım kaptanı Yasin Öztekin, futbolcu Nurullah Aslan, taraftarlar ve kulüp yöneticileri katıldı.

Samsunspor'un 33 yıllık acısı
Samsunspor'un 33 yıllık acısı
Samsunspor'un 33 yıllık acısı

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Samsunspor, Nuri Asan, Samsun, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un 33 yıllık acısı - Son Dakika Spor


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