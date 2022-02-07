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Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

07.02.2022 15:10
Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un ilk maçında sakatlanan yeni transferi Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un ilk maçında sakatlanan yeni transferi Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün ara transfer döneminde Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Ujpest'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Tallo, çıktığı ilk maçta sakatlandı.

Cumartesi günü deplasmanda oynanan Ankara Keçiörengücü maçının 46. dakikasında oyuna giren Tallo, 54. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında sakatlanan Junior Tallo'nun sağlık sponsorumuz Medical Park Samsun Hastanesinde çekilen MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtığa bağlı ödem ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine hemen başlanmıştır. Oyuncumuzun normal şartlarda 3 hafta sonra takımımızla çalışmalara başlaması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yılport Samsunspor'un sezon başında transfer ettiği Sırp forvet Alen Melunovic ise geçirdiği sakatlık nedeniyle hiç oynamadan geçen hafta sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrılmıştı.

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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