Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyucusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Yameogo'nun 1 yıllığına Boluspor takımına kiralandığı belirtilerek, verdikleri hizmetlerden dolayı sporculara teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan'ı Boluspor'a kiraladı - Son Dakika

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