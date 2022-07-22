Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan'ı Boluspor'a kiraladı - Son Dakika
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Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan'ı Boluspor'a kiraladı

22.07.2022 21:25
Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan'ı Boluspor'a kiraladı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Melih Okutan ile Guy Yameogo'nun Boluspor'a kiraladı.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Melih Okutan ile Guy Yameogo'nun Boluspor'a kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyucusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Yameogo'nun 1 yıllığına Boluspor takımına kiralandığı belirtilerek, verdikleri hizmetlerden dolayı sporculara teşekkür edildi.

Yameogo, 2020-2021 sezonunda Melih Okutan ise 2021-2022 sezonu başında takıma katılmıştı.

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Kaynak: AA

Melih Okutan, Samsunspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan'ı Boluspor'a kiraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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