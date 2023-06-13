Samsunspor yönetiminde seçim hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibinin 17 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde güçlü bir yönetim kurulu kurmak istediği ve çalışmaları titizlikle yürüttüğü biliniyor.

YÜKSEL YILDIRIM'IN LİSTESİNDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Başkan Yüksel Yıldırım'ın listesinde olmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Fuat Katırcı, Arzu Uslu, Serkan Kaya, Hasan Kaya Aşçı ve Ali Asal bulunuyor. Bu isimlerin dışında birçok yeni isminde gündemde olduğu, Başkanvekili Veysel Bilen'in başkan Yıldırım adına temaslarının devam ettiği, kesin listenin 2-3 gün içinde oluşturulması bekleniyor.

Listede olmasına kesin gözüyle bakılan isimler: