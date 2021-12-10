Sanatçı Ersan Kay, Emre Belözoğlu ve Miralem Pjanic'i resmetti

Sanatçı Ersan Kay, spor dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Kay, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic için özel bir çalışma yaptı.

İsviçre'nin Basel şehrinde yaşayan sanatçı Ersan Kay, spor camiasından ünlü isimlere 'akrilik painting' çizimlerle yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye'den iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismi resmeden sanatçı, bu sefer de Türk futbolunun önemli ismi, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'in yağlı boya resimlerini yaptı. Kay, çalışmalarını iki isme teslim ederken; Belözoğlu ve Pjanic de çalışma için sanatçı Ersan Kay'a teşekkür etti.