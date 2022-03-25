SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, üç üçüncülük kazandı - Son Dakika
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SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, üç üçüncülük kazandı

25.03.2022 15:21
SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, üç üçüncülük kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları Tenis Müsabakası"nda bir birincilik ve üç üçüncülük derecesi kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları Tenis Müsabakası"nda bir birincilik ve üç üçüncülük derecesi kazandı.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde düzenlenen yarışmada, SANKO Okulları öğrencilerinden Samet Yiğit Çupurbaş 32 kişinin katıldığı "Yıldız Erkek Kategorisi"nde birinci oldu.

İpek Naz Karslı 32 sporcunun katıldığı "Genç Kızlar Kategorisi"nde üçüncü, Simge Köybaşı 16 sporcunun katıldığı "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde üçüncü, Cevdet Ege Ülger ise 16 sporcunun katıldığı "Genç Erkekler Kategorisi"nde üçüncü olmayı başardı. - GAZİANTEP

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SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu SANKO Okulları namağlup şampiyon oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Cengiz, Tenis, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, üç üçüncülük kazandı - Son Dakika


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