Şanlıurfa'da Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu tamamlandı

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu 9 numaralı Dehibe Hanım isimli safkan kazandı.

Geleneksel Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleşti. Koşuyu izlemeye Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, Meclis Başkanvekili Cengiz İzgördü, Meclis Üyesi Ali Kaya, Şanlıurfa Hipodrum Müdürü Çetin Yıldız, Birim Amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kum pistte bin 300 metrede gerçekleşen Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu, Mehmet Işık'ın jokeyliğini yaptığı 9 numaralı Dehibe Hanım isimli safkan kazandı. Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yarışı kazanan atın sahibi adına Ömer Karakaya'ya kupasını takdim etti. Meclis Başkanvekili Cengiz İzgördü ve Meclis Üyesi Ali Kaya tarafından ise Şanlıurfa Hipodrum Müdürü Çetin Yıldız'a plaket verildi.

Kupa töreni sonrası konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusuna burada hep birlikte eşlik ettik. Kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz, kupalarını takdim ettik. Haliliye'miz her türlü anlamda gelişmeye devam ediyor. Bu manada da çok güzel bir yetiştiricilik olan at yetiştiriciliğinde Türkiye'de isim yapmış bir ilçemiz Haliliye. Hem Arap atı yetiştiriciliği hem de yarış anlamında Hipodrumumuzla gurur duyuyoruz. Burada at yetiştiriciliğine, koşuya emek sarf eden seyisinden at sahibine kadar tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kupayı alan Ömer Karakaya ise "Hayırlı, uğurlu olsun tekrar. 14 birinciliğimiz var. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat kupamızı takdim ettiler, kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, yarışı izlemeye gelen vatandaşlara ise Haliliye Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi. - ŞANLIURFA