Sapanca Ultra Maratonu Yapıldı - Son Dakika
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Sapanca Ultra Maratonu Yapıldı

Sapanca Ultra Maratonu Yapıldı
14.06.2026 16:18
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Sakarya'da 12'nci Sapanca Ultra Maratonu, 1700 sporcuyla ormanlık alanda koşuldu. Şampiyona sonuçları açıklandı.

Sakarya'da düzenlenen Sapanca Ultra Maratonu koşuldu.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen organizasyon, 8 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla Mahmudiye Mahallesi Teleferik Üst İstasyonu'nu mevkisindeki ormanlık alanda gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği, Sapanca Kaymakamlığı ve Sapanca Belediyesinin destekleriyle yapılan yarışta sporcular, 6, 14, 22, 40 ve 55 kilometrelik parkurlarda yarıştı.

Dün koşulan 55 kilometrelik parkurda erkeklerde Malik Kaan Çadırcıoğlu, kadınlarda Serpil Baysal birinci geldi. 40 kilometrelik parkurda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda ise Gülnaz Ayar birinci oldu. 24 kilometrelik koşuda ise erkeklerde Aykut Taşdemir, kadınlarda Esra Taşdemir birinciliği elde etti.

Maratonun bugün koşulan 6 ve 14 kilometrelik parkurları öncesinde Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, hoş geldin konuşması yaptı.

Maratonun 14 kilometrelik parkurunda erkeklerde Enes Kurt, kadınlarda Nurten Erbek, 6 kilometrede ise erkeklerde Cenk Algın, kadınlarda da Bahar Sezer birinciliğe ulaştı.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da maratonda yarıştı. AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 14 kilometre parkurda ter döktü.

Özhan ve Kul, "Suyunu koru Sapanca'yı kurtar" yazılı tişörtleriyle katıldıkları etkinlikte Sapanca Gölü'ne dikkati çekti.

Koşuda Hasan Hüseyin Kul, 1 saat 8 dakika 1 saniyede parkuru bitirerek genel kategoride dördüncü, 40-49 yaş kategorisinde birinci oldu.

Yusuf Özhan ise 1 saat 22 dakika 59 saniyede yarışı tamamlayarak genel kategoride 43'üncü, 39 yaş altı kategorisinde 26. sıraya yerleşti.

Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği de organizasyonda görev aldı.

Yarışa katılan AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, AA muhabirine, 27 yıldır sağlık için koşu yaptığını ve bu tür organizasyonlara da katılım sağlamaya çalıştığını söyledi.

Sporun hayata disiplin getirdiğini dile getiren Sağlam, "İnsanın kendini bulduğu nadir olaylardan birisi. İddialı olmak değil, esas olan bu tür organizasyonlara katılmak. Spor insanı canlandırıyor, yaptığı işi daha zevkli yapar hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sapanca Ultra Maratonu Yapıldı - Son Dakika

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