Saran, tıkanan transfer için talimatı verdi: Almadan gelmeyin taraftar istiyor

20.01.2026 08:49
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi, Al-Ittihad'ın bonservis talebiyle kilitlendi. Sarı-lacivertli yönetim iki kez Abu Dabi'ye gitmesine rağmen anlaşma sağlayamazken, Başkan Sadettin Saran'ın, "Taraftar bu transferi istiyor. Bu yoldan dönemeyiz. Son ana kadar şartları zorlayacağız" dediği aktarıldı.

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerini kısa sürede tamamlayan Fenerbahçe, N'Golo Kante dosyasında ise beklediği ilerlemeyi sağlayamadı. Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha için iki kez Abu Dabi'ye sefer yaptığı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadığı aktarıldı.

Saran'dan N'Golo Kante talimatı

"GELİYOR, GELİYOR" SÖZLERİ BEKLENTİYİ ARTIRDI

Futboldan Sorumlu Ertan Torunoğulları'nın Kasımpaşa maçı sonrası "Geliyor, geliyor" sözleriyle beklentiyi yükselttiği ifade edildi. Son seferde transfer heyetinin "boş dönmez" yorumlarını da beraberinde getirdiği, ancak Al-Ittihad'ın tavrının süreci tıkadığı belirtildi.

AL-ITTIHAD BIRAKMAYA YANAŞMADI, BONSVERSİS PAZARLIĞI KİLİTLEDİ

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kante'yi Al-Ittihad'ın bırakmaya yanaşmadığı ve çift rakamlı bonservis talebinin Fenerbahçe cephesinde karşılık bulmadığı vurgulandı.

SARAN'DAN NET MESAJ: BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ

Transferin son durumu için pazartesi günü Başkan Sadettin Saran ile transfer heyetinin toplantı yaptığı belirtildi. Saran'ın toplantıda, "Taraftar bu transferi istiyor. Bu yoldan dönemeyiz. Son ana kadar şartları zorlayacağız" dediği aktarıldı. Al-Ittihad formasıyla bu sezon 23 maçta süre alan 34 yaşındaki Kante'nin 1 gol kaydettiği belirtildi.

