Saran'dan Samsun Maçı Öncesi Güven - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saran'dan Samsun Maçı Öncesi Güven

06.03.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Saran, Samsunspor maçında galibiyet için taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor.

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Hafta sonu önemli bir maç var. Biz kendi maçımıza bakıyoruz. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsun'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarsız yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız" dedi.

1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin düzenlediği 2025 Aydınlık Gelecek Ödülleri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ÜNİFEB Derneği'nin Fenerbahçe için öneminden bahseden Başkan Sadettin Saran, "Bütün dernekler Fenerbahçe için önemli ama bazıları biraz daha aktif. ÜNİFEB, Fenerbahçe'nin geleceğine dokunan bizim yapı taşlarımızdan biri. Üniversitelilere, gençlere Fenerbahçe'yi sevdiren önemli bir dernek. Bizim için de Fenerbahçe için de önemli. Burada olmaktan ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok mutluyuz. Ödül vereceğiz, belki ben de bir ödül alırım" ifadelerini kullandı.

'SAMSUN'U RAHATLIKLA YENECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Hafta sonu oynayacakları Samsunspor maçını kazanacaklarına inandığını belirten Saran, "Hafta sonu önemli bir maç var. Biz kendi maçımıza bakıyoruz. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsun'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarsız yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız" sözlerini sarf etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumunun sorulması üzerine Sadettin Saran, "Atlatıyor. Bugün antrenmandaydı" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Samsunspor, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saran'dan Samsun Maçı Öncesi Güven - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
ABD’nin İran’a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı

21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 22:11:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Saran'dan Samsun Maçı Öncesi Güven - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.