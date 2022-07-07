Sarıyer'in yeni sportif direktörü Yakup Ateş oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sarıyer'de sportif direktörlüğe Yakup Ateş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ateş, asbaşkanlar İsmail Geçim ve Çağrı Meker'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

İmza sonrası açıklamada bulunan Sarıyer Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İsmail Geçim, "Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta sportif direktör Yakup Ateş'i bünyemize katarak gücümüze güç kattık. Yakup Ateş tecrübeli bir isim ve görevinde başarılı olacağına inanıyoruz. Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Yakup Ateş ise Sarıyer camiasına uzak olmadığını belirterek, "Doğma büyüme Sarıyerliyim. Şimdi de sportif direktör olarak bu camiaya hizmet edeceğim. Evim olarak gördüğüm Sarıyer'in başarısı için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.