Sarıyer, Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı; Eskiköy 1 puana sevinmediklerini söyledi - Son Dakika
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Sarıyer, Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı; Eskiköy 1 puana sevinmediklerini söyledi

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Sarıyer, Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı; Eskiköy 1 puana sevinmediklerini söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sarıyer evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Umut Eskiköy, alınan 1 puana sevinmediklerini, ancak ortaya koydukları mücadelenin ileriki maçlar için umut verdiğini belirtti.

Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Iğdır FK karşısında aldıkları 1 puana sevinmediklerini fakat gösterdikleri mücadelenin gelecek maçlar için umut verici olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmeler yapan Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy, "1 puan aldık. Tabii ki de 1 puana sevinmiyoruz ama bugün gösterdiğimiz mücadele, zaman zaman gösterdiğimiz oyun bize ilerisi için umut verdi. Maçtan önce de söylediğim gibi Iğdır takımıyla aynı durumda değiliz. Yani, aynı form grafiğinde değiliz. Öyle söyleyeyim. Biz o form grafiğini tersine çevirmeye çalışıyoruz. Bunun da kolay olmayacağını biliyoruz. Çok çalışıyoruz. İnşallah milli aradan sonra daha dengeli, daha dominant takım sergilemek istiyoruz. Maça gelecek olursak, Iğdır takımı da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. İzleyenler için de keyifli bir maç oldu. İyi bir golle biz öne geçtik. Ondan önce de pozisyonlarımız var. Daha sonra skoru mu korusak yoksa geçişi mi kovalasak orada onu düşündük. 75'leri görebilseydik 75-80'lerde daha savunmaya yönelik hamleler yapmayı planlıyorduk ama o arada da golü yedik. Ama savunmada kalabalıkken gol yememişiz, bizim için düşündürücü. Eksiklerimiz çok net. Düzeltmemiz gereken şeyler çok net. Milli arada onlara yoğunlaşacağız. Iğdır takımı da iyi bir takım. Bundan sonrası için başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
TrendyolSarıyerIğdırSporSon Dakika

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