Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarıyer Kulübü Tesisleri'ndeki kongreye tek aday olarak giren Kavaloğlu lacivert-beyazlıların yeni başkanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sarıyer Kulübünde başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi - Son Dakika

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