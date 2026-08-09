Sarıyer, Muğlaspor'u 2-0 ile Geçti

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Muğlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, galibiyet dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Zamanla daha da iyi bir takım olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "İlk maçta böyle bir galibiyet alarak lige başlamamız önemliydi. Taraftarımızın önünde galibiyetle başlamaktan dolayı mutluyuz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takım olarak tabii ki eksiklerimiz var. Biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımın isteklerinden, iştahlarından memnunum. Zamanla daha da iyi bir takım olacağız. Son dakikaya kadar bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Muğlaspor'a da bundan sonraki süreç için başarılar diliyorum" diye konuştu.