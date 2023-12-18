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Satranççılar Başiskele'nin gururu oldu

Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılan Başiskeleli çocuklar dereceye girerek, başarı elde etti.

Satranççılar Başiskele\'nin gururu oldu
18.12.2023 - 17:24,
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Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılan Başiskeleli çocuklar dereceye girerek, başarı elde etti.

"Genc-i Ala Gençlik Modeli" kapsamında ilçede açılan ücretsiz spor okullarında karateden basketbola, cimnastikten satranca, yüzmeden güreşe 8 farklı spor branşında eğitim gören çocuklardan yetenekleri keşfedilen geleceğin sporcuları şampiyonalarda yarışmalara katılıyor. Bu çerçevede, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından 16-17 Aralık tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği (7-12 Yaş) Turnuvası'na Başiskele'den 22 öğrenci katıldı. 12 kategoride toplamda 423 öğrencinin kıyasıya mücadele verdiği turnuvada 6 Başiskeleli satranç oyuncusu dereceye girerek büyük başarı elde etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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