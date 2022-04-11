Savaştan kaçan Ukraynalı yüzücünün sponsoru Kepez Belediyesi oldu - Son Dakika
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Savaştan kaçan Ukraynalı yüzücünün sponsoru Kepez Belediyesi oldu

11.04.2022 10:09
Savaştan kaçan Ukraynalı yüzücünün sponsoru Kepez Belediyesi oldu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, savaştan kaçan Ukrayna'nın milli yüzücüsü Oleksii Virchenko'nun sponsoru oldu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, savaştan kaçan Ukrayna'nın milli yüzücüsü Oleksii Virchenko'nun sponsoru oldu.

Lizbon'da yapılacak Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak olan ve savaş nedeniyle 2 aydır antrenman yapamayan Ukrayna'nın milli paralimpik yüzücüsü Oleksii Virchenko'nun sponsoru, Kepez Belediyesi oldu. Rusya'nın başlattığı savaş sebebiyle yaşadığı Kiev yakınındaki Poltava'da antrenman yapamayan Virchenko, bir hafta önce açılan tahliye koridoruyla Polonya üzerinden Antalya'ya geldi. Kepez'de ikamet eden eniştesi Mehmet ve teyzesi Lesia Şahin çiftinin aracılığıyla Kepez Belediyesi Spor Kulübü'ne başvuran Virchenko, spor yaparak ülkesini uluslararası yarışmalarda temsil etmek istediğini söyledi.

"Evindeymiş gibi hissetsin"

Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu antrenörleri ile kurduğu bağ nedeniyle tercihini bu yönde kullanan Virchenko'nun akrabaları Şahin çifti, hemen resmi başvuru yaptı. Durumu öğrenen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Ukraynalı sporcu Virchenko ile Şahin çiftine gerekli kolaylıkların sağlanması talimatı verdi. Başkan Çatal, kendisini ziyeret eden Virchenko'yu, Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ile görüntülü arama yaparak tanıştırdı. Başkan Tütüncü, Virchenko'nun ücretsiz olarak havuzdan yararlanmasını ve kendisini evindeymiş gibi hissettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Bizim sporcumuz gibi gururlanırız"

Tütüncü'nün gösterdiği misafirperverliğe teşekkür eden Virchenko, duygulu anlar yaşadı. Görüşmenin ardından kulübünün flamasını Virchenko'ya veren kulüp başkanı Çatal, "Virchenko'nun başarılı olması için havuz antrenörlerinin daha dikkatli olmasını istedik. Spor evrenseldir. Evimizde bir şampiyon var ve onun çalışması lazım. Türk ya da Ukraynalı olması fark etmiyor. Madem ki Türkiye'de bizim misafirimiz, biz de elimizden geleni yapacağız. Virchenko'nun Lizbon'da herhangi bir başarı sağlaması karşısında, kendi sporcumuzun başarısı kadar seviniriz ve gururlanırız" diye konuştu. - ANTALYA

Savaştan kaçan Ukraynalı yüzücünün sponsoru Kepez Belediyesi oldu
Savaştan kaçan Ukraynalı yüzücünün sponsoru Kepez Belediyesi oldu

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Kaynak: İHA

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