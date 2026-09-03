Seferi, Kayserispor'u deplasmanda öne geçiren golü attı; Karagümrük'le 1-1 berabere kaldılar
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Taulant Seferi, 53. dakikada Benhur Keser'in asistinde attığı golle takımını öne geçirdi ancak bu üstünlük korunamadı. Sarı-kırmızılı formayla 5 maçta 3 gole ulaşan Seferi, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.
Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Taulant Seferi ligdeki üçüncü golünü attı.
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 79 dakika sahada kalan Taulant Seferi 1 gol kaydetti. 53. dakikada Benhur Keser'in asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Seferi gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızı forma ile 5 maçta forma giyen Taulant Seferi 3 gol kaydetti.
Kaynak: İHA
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