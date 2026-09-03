Seferi, Kayserispor\'u deplasmanda öne geçiren golü attı; Karagümrük\'le 1-1 berabere kaldılar

Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Taulant Seferi ligdeki üçüncü golünü attı.

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 79 dakika sahada kalan Taulant Seferi 1 gol kaydetti. 53. dakikada Benhur Keser'in asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Seferi gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızı forma ile 5 maçta forma giyen Taulant Seferi 3 gol kaydetti.