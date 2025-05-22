Semih Erden, 19 Mayıs Spor Festivali\'nde Gençlerle Buluştu

Eski milli basketbolcu Semih Erden, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Festivali kapsamında gençlerle buluştu.

Türkiye'yi NBA'de de temsil eden, 12 Dev Adam'ın 2010 yılında elde ettiği dünya ikinciliğinde önemli rol oynayan eski milli basketbolcu Semih Erden, Esenler'de gençlerle bir araya geldi. Kariyeri boyunca çalıştığı teknik adamlar arasında Aydın Örs'ün yerinin farklı olduğunu ve efsane çalıştırıcıya basketbolun içindeki herkes gibi minnet borçlu olduğunu vurgulayan Erden, Aydın Örs'ün antrenörlükte en üst nokta olduğunu dile getirdi. Semih Erden, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın da başarılarıyla da Türk basketbolunun gururu olduğunu söyledi. Ay-yıldızlı formayı giymenin onurunu her zaman yaşayacağını da aktaran eski milli basketbolcu, kulüp takımlarında ise özellikle Fenerbahçe'de oynadığı sezonları ve kulübün 100. yılında elde ettikleri şampiyonluğu hiç unutmayacağını söyledi.

"Elde ettiğim başarılarla gurur duyuyorum"

NBA'de boy göstermenin de kendisi için büyük bir hayal olduğunu ve bunu başardığı için gururlu olduğunu vurgulayan Semih Erden, "Orada Ray Allen ve Kevin Garnett gibi isimlerin çalışma azmi ve disiplinine gerçekten hayran olmuştum. Belki bugün olsa ben de biraz daha farklı davranırdım ama yine de elde ettiğim başarılarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyer adımlarını tırmanırken yaşadığı zorlukları da anlatarak gençlere çok önemli tavsiyelerde bulunan Semih Erden'e, keyifli sohbetin ardından Esenler Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bir plaket takdim edildi. - İSTANBUL