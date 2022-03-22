Serbest Güreş Milli Takımı medyayla buluştu - Son Dakika
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Serbest Güreş Milli Takımı medyayla buluştu

22.03.2022 17:45
Serbest Güreş Milli Takımı medyayla buluştu

Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki etkinliğe Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ankara'da çalışmalarını sürdüren milli takım, 26 Mart Cumartesi günü şampiyonaya katılmak için Macaristan'a gidecek.

Başkent Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Muhammet Karavuş (75 kilo), Süleyman Atlı (61 kilo), Recep Aktaş (65 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammed Akdeniz (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), Burak Şahin (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo).

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Macaristan, Milli, Güreş, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serbest Güreş Milli Takımı medyayla buluştu - Son Dakika


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