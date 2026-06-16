Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu

Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu
16.06.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdar Avcı, EBU kongresinde Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı olarak seçildi.

Avrupa Birliği Boks (EBU) kongresinde alınan karar ile başkanlığa aday olan Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu.

Uzun süredir Türkiye'de kurulması için çaba gösterilen profesyonel boks komisyonuna Serdar Avcı başkan seçildi.

Avrupa Birliği Boks (EBU) kongresinde alınan karar ile başkanlığa aday olan ve yapılan seçim sonu başkanlığa layık görülen Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu.

Serdar Avcı: "Kuruculuğunu ilk üstlendiğimde herkese imkansız gibi gelmişti"

Seçim sonrası duygularını açıklayan Serdar Avcı, "Ülkemizde profesyonel boksun olmaması gerçekten çok üzücü bir durumdu ve bunun kuruculuğunu ilk üstlendiğimde herkese imkansız gibi gelmişti. En son ülkemizde 1950'lerde profesyonel boks maçları olmuş ve bunların hepsi Alman, İngiliz ve Fransız federasyonlarınca yapılmış ve hakemler de onlardan gelmiş. 2000'li yıllarda profesyonel boks maçları tekrardan düzenlenmeye başlamış ama yine Türk sporcularımız Almanya, Fransız gibi ülkelerin lisansları ve bu ülkelerin federasyonları ile yani yabancı hakemler ile mücadele etmiş. Gerçekten bu ülkemiz için çok üzücü bir durumdu. Neden ay-yıldızlı bayrağımızla lisanslarımız olmasın, neden sporcularımız başka ülkelerin bayrağı altında mücadele etsin, neden Türk profesyonel boks hakemlerimiz olmasın diye hep düşündüm ve gerçekten bunlar benim için çok üzücü bir durum haline geldi. Bundan üç yıl önce kuruculuğunu üstlenmiş olduğum Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu, EBU'nun kongre kararında artık resmi olarak yerini almıştır. Bundan sonra tüm dünyada Türk lisanslarıyla sporcularımız mücadele edebilecek ve artık Türk profesyonel boks hakemlerimiz olacaktır" diye konuştu.

"Türkiye de artık boks lobisinde kuvvetli olacak"

Avrupa Birliği Kongresi'nde onaylanan bu karar ile Türk Bayrağı'nın tüm Avrupa ülkeleri arasında yerini alması ve buna öncülük etmesinden dolayı gururlandığını ve duygulandığını dile getiren Serdar Avcı, "Bundan sonraki süreçte Türkiye de profesyonel boks lobisinde yerini aldı. Ülkemde profesyonel boksu artık resmi olarak başlattım ve ilerlemesi için elimden geleni yapacağım. Bir çok şampiyon sporcunun çıkması için gerekli olan tüm desteği elimden geldiğince vereceğim. Türkiye de artık boks lobisinde kuvvetli olacak. Daha önce de belirttiğim gibi tarih boyunca hiçbir zaman Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun olmaması ve ülkemizde yapılan bütün organizasyonların yabancı federasyonlarca yapılması ve çıkan bütün Türk sporcularımızın başka ülkelerin bayrağı altında mücadele etmesi beni gerçekten çok rahatsız ediyordu ve resmi olarak tüm dünyada profesyonel boks komisyonunu kurarak bir ilke imza atmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:23:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Serdar Avcı, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu Başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.