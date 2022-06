Serena Williams, Wimbledon'a yeniden katılmayabilir

Wimbledon Tenis Turnuvası'na ilk turda veda eden ABD'li Serena Williams, bu turnuvaya tekrar katılım konusunda emin olmadığını söyledi.

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından bir yıl sonra ilk tekler karşılaşmasına sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da çıkan ve birinci turda dünya 115 numarası Fransız Harmony Tan'a 2-1 yenilerek elenen 40 yaşındaki tenisçi, turnuvanın ardından kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Böyle bir yenilgiyle kariyerini sonlandırmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Williams, "Bu kortlarda, başarılarla dolu birçok anım oldu. Bu yenilgiyle sonlandırmayacağım. Beni tanırsınız. Sözüm sözdür. Ama Wimbledon'a tekrar çıkıp çıkmama konusunda emin değilim." dedi.

Kariyerinde teklerde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, karşılaşmada elinden geleni yaptığının altını çizerek, "Maç, yarın veya bir hafta önce oynansaydı, sonuç farklı olabilirdi. Ama bugün olan bu. Bir yerden sonra bu gerçekle baş etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında başlayacak sezonun son grand slam'i ABD Açık'a katılım sinyali veren Williams, "Eve döndüğünüzde, özellikle kariyerinizin ilk grand slam'ini kazandığınız New York'a döndüğünüzde, bu her zaman çok özel bir durum olur. Evimde daha iyi maçlar çıkaracağıma ilişkin bir motivasyonum her zaman vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaybettiği karşılaşmada fiziksel performansından memnun olduğunu belirten Williams, kritik puanlarda zihinsel açıdan yaşadığı zorluklar nedeniyle sonucun bu yönde geliştiğini söyledi.