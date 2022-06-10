Sergi Roberto bir yıl daha Barcelona'da kaldı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, altyapısından yetişen ve 12 sezondur A takım forması giyen savunma oyuncubu Sergi Roberto ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Sergi Roberto, 30 Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşmesinin imzasını kulüp başkanı Joan Laporta ile birlikte attı.

Geçtiğimiz sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan ve sadece 12 maçta forma giyen 30 yaşındaki Roberto'nun kalmasında teknik direktör Xavi Hernandez'in talebi önemli oldu.

İspanyol basını, sezon başı yaklaşık 10 milyon avro ile Barcelona'da en çok kazanan futbolculardan biri olan Roberto'nun yeni sözleşmede 4-5 milyon avro arasında bir maaş alacağını iddia etti.