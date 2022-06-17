Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

17.06.2022 19:53
Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde normal süresi 0-0 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 2-1 yenilerek, ikinci oldu.

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde normal süresi 0-0 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 2-1 yenilerek, ikinci oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen şampiyonada finalde Fransa'yla karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren maçta seri penaltı atışlarına geçildi. İki takım da üçer penaltı kullandı ve Fransa sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı ise gümüş madalya elde etti. Milli takım final maçı öncesi hem Dünya Şampiyonası hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

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