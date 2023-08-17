Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde tarihin en çok kaybeden takım oldu

UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz devi Manchester City'e penaltılarda elenen ve kupayı kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden takımı oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kezle en çok kazanan ekip olan Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde 7 kez yer aldı. 2006'da Süper Kupa'yı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük şanssızlık yaşadı.
7. kez Süper Kupa Finali'nde yer alan Sevilla, sadece 1 kez şampiyon olabildi. UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez ile en çok kazanan Sevilla, Süper Kupa'ya yine ulaşamadı.
Sevilla, 6 kez ile tarihin en çok Süper Kupa finali kaybeden takımı;
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