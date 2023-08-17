Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde tarihin en çok kaybeden takım oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde tarihin en çok kaybeden takım oldu

Son Güncelleme: 17.08.2023 01:20

UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City'e penaltılarda kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden takımı oldu. Sevilla, 7 kez Süper Kupa finaline çıkmasına rağmen sadece 1 kez şampiyon olabildi. 2006'da kupayı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük bir şanssızlık yaşadı.

UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz devi Manchester City'e penaltılarda elenen ve kupayı kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden takımı oldu.

ÜST ÜSTE 6 FİNAL KEYBETTİLER

UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kezle en çok kazanan ekip olan Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde 7 kez yer aldı. 2006'da Süper Kupa'yı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük şanssızlık yaşadı.

1 KEZ KAZANDILAR

7. kez Süper Kupa Finali'nde yer alan Sevilla, sadece 1 kez şampiyon olabildi. UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez ile en çok kazanan Sevilla, Süper Kupa'ya yine ulaşamadı.

Sevilla, 6 kez ile tarihin en çok Süper Kupa finali kaybeden takımı;

?2006

?2007

?2014

?2015

?2016

?2020

?2023

YORUMLAR
500
Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı

Manchester City FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde tarihin en çok kaybeden takım oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:20 Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde tarihin en çok kaybeden takım oldu
01:16 Bu konuda liderler! Sevilla, tarihin en çok final kaybeden takımı oldu
00:30 Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişinin 9 yaşındaki çocuğa istismar olayı ilçeyi sokağa döktü
00:28 Bozova'da yabancı uyruklu kişinin 9 yaşındaki çocuğa istismar olayı vatandaşları sokağa döktü
00:11 Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı
00:07 Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı
00:02 Beşiktaş'ın transfer videosu Türk futbolunu karıştırdı! G.Saray'dan olay vatan hainliği suçlaması
23:58 Beşiktaş'ın Rashica videosu Türk futbolunu karıştırdı! Galatasaray'dan olay vatan hainliği suçlaması
23:57 İstanbul'da İmamoğlu'na destek vermek için İYİ Parti'nin 3, HDP'nin 2 ilçeyi istediği iddiası
23:53 İstanbul'da İmamoğlu'na destek vermek için İYİ Parti'nin 3, HDP'nin 2 ilçeyi istediği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 01:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde tarihin en çok kaybeden takım oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement