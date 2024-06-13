Spor

Seyhan Belediyesi Yaz Spor okullarına kayıtlar başladı. Bu yıl, 10 tesiste, 14 farklı branşta, 7-14 yaş aralığında binlerce çocuğa ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, " Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz spor okullarımızda buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Yaz spor okullarındaki amacın, çocuklara spor bilincini aşılamak, yaz döneminde vakitlerini daha verimli geçirebilmelerini sağlamak, en önemlisinin de kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önüne geçmek olduğunu belirten Tekin, " Bu nedenle, spor bizim için çok önemli bir hizmet ağı. Bu yaz, binlerce çocuğumuzun güvenli ortamlarda, deneyimli antrenörler eşliğinde spor eğitimi almalarını sağlayacağız. Ailelerimize de, bu konuda önemli görev düşüyor. Çocuklarını spor yapmaya teşvik etmelerini istiyoruz " diye konuştu.

Tekin, yaz spor okulları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Spor İşleri Müdürlüğü'nün, 0 539 776 33 27 numaralı telefonuyla iletişime geçebileceğini sözlerine ekledi. - ADANA