Seyhan Belediyespor futsalda iddialı - Son Dakika
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Seyhan Belediyespor futsalda iddialı

08.05.2022 13:28
Seyhan Belediyespor futsalda iddialı

Türkiye Futsal Süper Ligi'nde Adana'yı temsil eden tek takım olan Seyhan Belediyespor Kulübü başarıya inanıyor.

Türkiye Futsal Süper Ligi'nde Adana'yı temsil eden tek takım olan Seyhan Belediyespor Kulübü başarıya inanıyor. 9-14 Mayıs tarihleri arasında Adana'da oynanacak olan ilk 5 hafta karşılaşmaları Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Nevşehir'de yapılan TFF Futsal Ligi ön eleme tur karşılaşmalarında başarılı olarak Süper Lige yükseldiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, " Güçlü takımların yer aldığı Süper Ligde Adanamızı en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyız. Sahamızda oynayacağımız ilk beş haftada iyi neticeler elde etmek istiyoruz. Teknik heyet ve sporcu kadromuza olan güvenimiz yüksek. Hemşehrilerimizi Futsal Süper Lig karşılaşmalarını izlemeye davet ediyorum" dedi.

8 takımın yer aldığı Futsal Süper Ligi çift devre usulü gerçekleşecek. Adana'da oynanılacak olan ilk beş haftanın ardından 2.etap müsabakaları 23-28 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da yapılacak.

6-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan son dört hafta ise Bursa ya da İzmir'de oynanacak. Şampiyon olan takım Türkiye'yi UEFA'da temsil etme hakkına sahip olacak.

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Seyhan Belediyespor futsalda iddialı
Seyhan Belediyespor futsalda iddialı

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Kaynak: İHA

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