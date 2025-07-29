Seza Çimento Elazığspor’a Acı Kayb

Seza Çimento Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül'ün babası Hüseyin Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül'ün babası Hüseyin Gül, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Hüseyin Gül'ün yarın kılınacak olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. - ELAZIĞ
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