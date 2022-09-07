Korttan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 28 yaşındaki Garcia, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı. Garcia, yarı finalde Ons Jabeur'ün (5) karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Garcia ve Khachanov, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi - Son Dakika

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