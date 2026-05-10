Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dmitro Kriskiv'in 45+3 ve Isaque Silva'nın 55 ve 61, Lassina Traore'nin ise 67. dakikada attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı.
Ligin ikinci sırasındaki Polissya'nın 11 puan önünde bulunan Shakhtar Donetsk, 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Son Dakika › Spor › Shakhtar Donetsk 16. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?