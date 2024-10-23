Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı

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Şili futbol tarihinin en önemli oyun kurucularından biri olan Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı. Olayın detaylarına göre, bir dövme sanatçısı olan kadın, Valdivia ile bir restoranda buluştu ve ertesi sabah Valdivia'nın evinde uyandığını iddia etti. Valdivia, suçlamaları reddetti ve yetişkin bir kadınla rızaya dayalı bir ilişkisi olduğunu belirtti. 2015 Copa America şampiyonu olan Valdivia, son olarak yorumcu olarak çalıştığı radyo kanalından da uzaklaştırıldı.

23.10.2024 09:26  Güncelleme: 09:38
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Şili futbol tarihinin en önemli oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı. Şili savcılığı, 40 yaşındaki eski milli futbolcunun tutuklandığını doğruladı.

Olayın detaylarına göre, bir dövme sanatçısı olan kadın şikayetçi, Pazar gecesi Santiago'daki bir Peru restoranında Valdivia ile dövme tasarımını konuşmak için buluştu. İki kokteyl içtikten sonra hafıza kaybı yaşadığını ve ertesi sabah Valdivia'nın evinde uyandığını iddia eden kadın, eski futbolcunun cinsel ilişkiye girdiklerini doğrulaması üzerine resmi şikayette bulundu.

"El Mago" (Sihirbaz) lakaplı Valdivia ise suçlamaları reddetti. Basına yaptığı açıklamada, "Yetişkin bir kadınla rızaya dayalı bir ilişkim oldu. Bu konunun en kısa sürede çözülmesi için tam işbirliği yapacağım" dedi ve medyadan "masumiyet hakkına saygı gösterilmesini" istedi.

Parlak bir futbol kariyerine sahip olan Valdivia, 2015 Copa America şampiyonluğu yaşadı ve iki Dünya Kupası'nda Şili Milli Takımı formasını giydi. Milli takımda 78 maçta 7 gol atan eski futbolcu, Pele ve Carlos Valderrama gibi efsaneler tarafından övgüyle anılmıştı. Kariyeri boyunca Şili, Brezilya ve Meksika'da top koşturan Valdivia, son olarak yorumcu olarak çalıştığı Radio ADN'den de uzaklaştırıldı. Radyo kanalının sahibi Prisa Media, mahkeme süreci tamamlanana kadar Valdivia'nın görevinden süresiz uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı
Şili\'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı

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Son Dakika Spor Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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