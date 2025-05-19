Sincan Belediyesi\'nden Gençlik Haftası Oryantiring Yarışması

Sincan Belediyesi 'Gençlik Haftası' kapsamında Sincan Park'ta oryantiring yarışması düzenledi.

Sincan Belediyesi tarafından 'Gençlik Haftası' kapsamında düzenlenen oryantiring yarışmasına çocuklar, gençler ve aileleri katıldı. Bütün yarışmacılar parkuru tamamlamak amacıyla yarıştı. Etapları başarılı bir şekilde tamamlayıp dereceye giren yarışmacılara ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Kaymakam Levent Kılıç tarafından başarı belgesi takdim edildi. Okçuluk turnuvasının ardından Sincan Park'ta oryantiring yarışması da düzenlendi. Alanda toplanan yarışmacılar ellerindeki harita ve pusulalarla bitiş noktasına ulaşmaya, parkuru başarılı bir şekilde bitirmeye çalıştı.

Belge takdimi töreninin ardından konuşma yapan Sincan Belediye Başkanı Ercan, "Birkaç gündür Sincan'ın çeşitli noktalarında gençlik etkinliklerimiz sürüyor. Gençler bizim geleceğimiz, gözümüzün nuru, her şeyimiz. Onların iyi yetişmesi sadece kendi anne, babaları için değil aynı zamanda ülkemiz içinde oldukça önemli. Çünkü onlar bizim geleceğimiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç da parkura çıkarak oryantiring sporunu deneyimledi.

Etkinlikler, Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri ve eğitmenlerinin verdiği konserle sona erdi. Konsere, Belediye Başkanı Ercan ve Eşi Emine Ercan da katıldı. - ANKARA