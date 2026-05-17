Sinner, Roma Açık'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinner, Roma Açık'ta Şampiyon Oldu

17.05.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jannik Sinner, Roma Açık finalinde Casper Ruud'u 2-0 yenerek ilk kez şampiyon oldu.

Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u setlerde 2-0 yenerek Roma'da ilk kez şampiyon oldu.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada tek erkekler finali oynandı.

Merkez Kort'ta 1 saat 45 dakika süren final müsabakasında Roma Açık'ta geçen yıl final oynayıp kaybeden Sinner ile bu turnuvada ilk kez finale yükselen Ruud kozlarını paylaştı.

İlk sete tutuk başlayan ve oyunlarda 2-0 geri düşen Sinner, 3. oyunda Ruud'un servisini kırarak oyuna döndü. Sinner, 9. oyunda rakibinin servisini bir kez daha kırarak sette üstünlüğü yakaladı ve ilk seti 6-4 aldı.

İkinci sete de rakibini servisini kırarak başlayan Sinner, burada yakaladığı üstünlüğü set boyunca sürdürdü.

Sinner, ikinci seti de 6-4 aldı ve setlerde durumu 2-0'a getirerek Roma Açık'ta şampiyon oldu. Sinner ayrıca bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 34 maça çıkardı.

Bu sonuçla Sinner, Roma Açık'ta kendi seyircisi önünde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sinner ayrıca Roma Açık tek erkekler kategorisinde 1976 şampiyon olan Adriano Panatta'dan sonra mutlu sona ulaşan ilk İtalyan raket olmayı başardı.

Jannik Sinner'e şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı da tribünden izleyen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Roma Açık'taki son İtalyan şampiyon Panatta verdi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Sinner, rakibi Ruud'u oyunundan ötürü tebrik etti.

Sinner, Cumhurbaşkanı Mattarella ve Panatta'dan bu kupayı almanın kendisi için bir onur olduğunu, 50 yıl sonra kupayı eve getirmekten mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan seyirciler de Sinner'e sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinner, Roma Açık'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:01:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sinner, Roma Açık'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.