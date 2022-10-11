Sivas haberleri... Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Sivas'ta şampiyon - Son Dakika
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Sivas haberleri... Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Sivas'ta şampiyon

11.10.2022 13:43
Sivas haberleri... Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Sivas'ta şampiyon

Sivas bölgesinden gelen habere göre 2022 yılı Atlı Cirit yarı final müsabakaları Sivas'ta tamamlandı.

2022 yılı Atlı Cirit yarı final müsabakaları Sivas'ta tamamlandı. Yarı final müsabakalarında Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü şampiyon oldu.

Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Sivas'ta oynanan yarı final maçlarında rakiplerini yenerek birinci lige yükseldi. Maç sonu sporcuların kutlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Cirit takımı, Tercan'da Belediyesi Başkanı Lokman Gültekin ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Duran şampiyon olmanın büyük sevincini yaşarken sporcuları tek, tek kutlayarak takıma maddi açıdan destek verilmesini istedi.

Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin ise, "Bizim tarihimizde şöyle bir söz var. Tarihin belleğinde olmayan günden beridir Türk yiğitleri at biner diyor. Gerçekten bu kültür bizim Tercan'ımıza yerleşmiştir. Tercanlı at binmeyi çok sever. Erzincanlı şairimiz Cemal Süreyya bile şiirlerinde Türk yiğitlerinin, Tercanlı yiğitlerin altlarında çevikleşmiş atlardan bahsediyor. Bizde bugün geçmişimizde bahsedilen bu gururumuzu yaşıyoruz. Bu gururu bize Mamahatun Atlı Spor Kulübü yaşattı ki Sivas'ta yapılan gruplar arası müsabakalardan şampiyon olarak Tercan'a döndüler. Biz belediye ve kaymakamlık olarak onlara her türlü desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Bu vesile ile bende Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Duran ve sporculara çok teşekkür ediyorum, destek bizden şampiyonluk sözü onlardan" dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Atlı Spor Kulübü, Tercan, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas haberleri... Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Sivas'ta şampiyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haberleri... Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü Sivas'ta şampiyon - Son Dakika
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